張鈞甯、王柏傑、藍鈞天與名模吳宜樺。（PChome線上購物提供）

張鈞甯劇中升格人母。（PChome線上購物提供）

王柏傑飾演暖男。（PChome線上購物提供）

張鈞甯、王柏傑、藍鈞天與名模吳宜樺主演的PChome線上購物電速劇《未來清單》，15日即將播出完結篇，上百萬網友關心張鈞甯糾結於王柏傑、藍鈞天兩大男神間到底嫁給誰？而他們兩位各有支持者，有網友認為藍鈞天體貼好爸爸形象深植人心，一定可以照顧好張鈞甯母子，另一派網友認為，王柏傑將張鈞甯放在心中呵護十多年，只要女方遇到困難他都在，堪稱2020年版「大仁哥」。

PChome線上購物《未來清單》點閱飆升，該平台發現張鈞甯劇中採購的商品，詢問度也攀升，客服收到眾多消費者來信詢問「請問張鈞甯未來購物清單」信件，還有消費者問如何買到「育兒妙招」？張鈞甯聽聞會心一笑，推薦可以在該平台購買相關書籍，「先有理論，再透過實踐去調整。」張鈞甯在《未來清單》升格為人母，散發母愛光輝牽著一位小男孩，在十年後，巧遇王柏傑，網友好奇難道王柏傑是張鈞甯孩子的爸？張鈞甯賣關子請網友耐心觀看完結篇就可以獲得解答，王柏傑則說，完結篇後，還會播出「彩蛋」，他將會拿出戒指，是否能完成與張鈞甯求婚的心願？請網友一定要把該劇看完。

談到如何與童星相處？張鈞甯透露，「跟小孩相處就是互相控制看誰強，他想控制我陪他玩，我想控制他演戲。」她笑說，平時常照顧外甥女，「從她起床到睡覺的事情我都參與了，包含包尿布以及餵她吃飯等。」因此學到了育兒撇步，認為小朋友有時會變身成小惡魔，我們則是努力把他們變為小天使，這是一個鬥智的過程，「真心誠意地跟他們相處，也讓我又能透過小朋友的視角來看待這個世界。」看到拍攝成果，張鈞甯自豪：「我應該贏了吧？！」王柏傑則說，小朋友通常都很有活力，「能量用也用不完，一直想要跟我們玩。」他在現場一直與張鈞甯想盡任何方式，安撫小童星。

張鈞甯在戲中穿越到未來，以上帝視角看到未來的模樣，坦言，「看到未來的自己，有了家庭有了孩子，看到未來的我的樣子，笑得很幸福很滿足，我想，一切都會好好的。」戲裡台詞似乎也反映她真實人生，她透露，想像自己未來的家庭成員會有一到兩個孩子，還有一隻小狗，「未來或許無法預知，但值得期待，盼所有在人生階段陪我一起走過的人，你們也要好好的。」

(中時 )