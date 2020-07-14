紓困3.0還在醞釀，但「紓困2.0」來補貼薪資及營運資金的380億元已經用罄，經濟部今（14）公告，將提前至15日停止申請。經濟部官員透露，在紓困3.0的額度啟動之前，暫時不會重啟收件。

紓困2.0主要是用在服務與製造業營業額衰退達5成以上的艱困企業，其中薪資補貼涵蓋4到6月，預計匡列380億元，預定申請期限到7月底止。而最新的紓困3.0，主要針對製造業及會展業編列薪資及營運補貼，初步規劃排除商業、服務業，但若是因為邊境未解封導致的特定產業、商圈，經濟部會列出白名單可繼續適用。

紓困2.0的薪資及營運資金補貼4月21日公告受理申請開始，截至昨日為止，商業服務業共有5萬395案、已撥付99.72億元、受惠員工約31萬人；製造及技術服務業受理1萬2,946案、撥付125.92億元、受惠員工約37.5萬人；會展產業受理452案申請、已撥付1億7,691萬元、受惠員工為4,129人。

(工商 )