如果將財產、遺產如不動產、股權捐贈給公益信託，必須在移轉登記前先向國稅局申請，若條件符合、獲得國稅局的不計入遺產總額證明書或不計入贈與總額證明書等，才能適用免繳遺贈稅優惠。

財政部指出，根據我國遺贈稅法第16-1、20-1規定，如果民眾要適用公益信託免除遺贈稅、須符合三大條件，首先是要委託信託法所規定的信託業者成立公益信託。第二，除了因應設立目的的支出費用外，不能給特定人士特殊利益。第三，若未來信託關係解除、終止或消滅時，公益信託的財產必須移轉給各級政府或是類似目的公益法人或公益信託。

若經過國稅局審查，其公益信託符合遺贈稅法要件，國稅局將核發不計入遺產總額證明書或不計入贈與總額證明書。

而民眾到公私事業、地政或監理機關等，像是集保結算所、期貨交易所、銀行等辦理財產移轉登記時，還要檢附不計入遺產總額證明書或不計入贈與總額證明書，才能順利移轉財產且免稅。

國稅局舉例，假設A先生打算贈與2億元的不動產成立公益信託，原本適用20％贈與稅率，若該公益信託符合遺產及贈與稅法規定，A可去戶籍所在地國稅局申報贈與稅。

而國稅局審核後，確定屬於免稅範圍，則會核發不計入贈與總額證明書給A，而A後續辦理該筆不動產產權移轉登記時，檢附不計入贈與總額證明書供地政機關審核即可免稅。

(工商 )