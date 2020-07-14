英國政府當地時間14日宣布，到2027年將華為設備完全從英國的5G網路中清除。

英國文化部長奧利弗道登（Oliver Dowden）14日向英國下議院宣布，英國將正式禁止中國科技巨頭華為。Dowden表示，從2021年元旦起禁止從華為購買新的5G設備，且已經在英國5G網路中使用的華為設備必須在2027年之前拆除。

Dowden說，「保護我們網絡安全的最佳方法是讓營運商停止使用受影響的新華為設備來建構英國未來的5G網路。」

(工商 )