一名蒙古15歲少年和朋友一同食用土撥鼠肉，不久後卻開始發燒，3天後便不治身亡，經判定應是感染鼠疫。當局目前已通知所有可能的接觸者，隔離安置並施打疫苗，也封鎖周遭的5個縣。

綜合外媒報導，蒙古西部戈壁阿爾泰省（Govi-Altai）的一名15歲少年，日前和另2位朋友一同吃下土撥鼠肉，吃完沒多久後便開始發高燒，3天後不治身亡，蒙古人畜共通疾病中心（National Centre for Zoonotic Diseases）證實，這名少年感染了俗稱「黑死病」的鼠疫。

據了解，當地相關單位目前已將所有可能接觸者隔離安置、施打疫苗，同時封鎖周圍的5個縣，以防疫情持續擴散。蒙古衛生部官員Dorj Narangerel表示，「不獵捕、不食用土撥鼠是非常重要的」。

鼠疫是一種存在於囓齒類與跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉由蚤傳染給各種動物及人類。是人類歷史上最致命的流行病之一，14世紀時在歐亞非三洲共造成約5500萬到7500萬人死亡。

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(中時電子報)