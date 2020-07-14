某科技公司負責人邱銓堃，涉嫌假冒國防部採購處官員，佯稱可協助取得國防部標案，詐取業者3000萬元。檢調13日發動搜索，約談邱男等人到案，複訊後對邱男聲押禁見，台北地院認為涉詐欺罪嫌疑重大，有勾串之虞，14日晚間裁准。

檢調獲報，邱男對外自稱國防部採購處官員，熟知採購案資料及流程，只要拿出數十萬元，就可協助取得標案資訊，甚至可協助買通評選委員，2014年至2016年間以「國防部103年度92無鉛汽油等8項採購案」、「國防部103年冷凍棒棒腿15項採購案」等8件標案，向6名業者詐騙共3000萬。

業者在這8件標案中僅1件意外得標，其餘7案不但未能得標，還損失金錢，向國防部查詢後，才知邱男根本不是採購官，才知受騙，向檢調檢舉。

台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分3路搜索邱男住處等地，約談邱男及曾姓、張姓、樊姓3名中間人，複訊後對邱男聲押禁見，3名中間人則以1萬元至5萬元不等金額交保。

(中時 )