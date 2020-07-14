中華奧會於今明兩天於台北體育聯合辦公大樓辦理「2020全國性運動組織高階主管交流會」，希望針對全國性運動組織高階主管，就奧會模式及維護國際奧會體系會員權益進行教育訓練，以強化各協會高階體育從業人員國際事務知能，期使渠等能充分了解申辦國際賽事、爭取國際運動組織職務、出席國際會議、主辦國際會議及國際賽事可能涉獵爭議事件等議題之因應策略及實務演練，同時善盡我國際會員權利義務。

交流會中除了邀請多年從事國際體育事務的亞洲奧林匹克理事會執行委員陳國儀，、國際少年運動會執行委員張芬芬，及近年多次參與國內體育法律事務的律師洪偉勝，與大家分享他們關於國際體事務的精闢見解和專業觀點。

兩天的交流會最後更安排30分鐘簡短座談，在教育部體育署主任秘書葉丁鵬、中華奧會秘書長李玉芳及當日的講者，與各協會秘書長等高階決策人員進行交流對談，使出席與會人員皆能有豐富的收穫，滿載而歸，兩日活動預計有近60位全國性運動組織的高階領導人員盛情參與。

(中時 )