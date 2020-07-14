經濟部6月時公布修正「中小企業認定標準」，不再以產業別、不分有否設廠為判斷，而是以實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿2百人之事業為標準，預計新增1,752家企業可納入中小企業認定，其中服務業占97.7％、數量為1,712家。

經濟部表示，為因應近年來產業升級轉型，以物聯網為核心的智慧工廠及智能設備投資持續增加，中小企業往資本密集快速發展，原「中小企業認定標準」所採實收資本額標準8,000萬元以下，已不能符合中小企業發展需求，因此，修正實收資本額上限提高至1億元以下，將更貼近中小企業實際發展現況。

另外，隨著服務業往國際化、高值化及大型化發展，結合數位科技應用，以嶄新的商業模式作跨領域整合的服務業型態也不斷推陳出新，產業分野日趨模糊，近年來服務業受僱員工人數快速成長，這次也配合修正「中小企業認定標準」經常僱用員工數上限，不再區分行業別，統一由未滿100人調高為未滿200人，鼓勵中小企業僱用更多正職員工，創造就業機會，並藉由簡化標準，擴大適用範圍，以嘉惠更多中小企業。

對於經濟部修正「中小企業認定標準」，信保基金也準備好多項信保措施來協助中小企業成長茁壯，包括「前瞻建設、新創重點產業暨優質企業優惠保證措施」、「中小企業加速投資貸款信用保證」、「中小企業投資臺灣優惠保證措施」、「外銷貸款優惠信用保證方案」、「協助中小企業赴新南向國家投資融資信用保證」、「批次保證擴大保證措施」等，歡迎中小企業多加利用。

(工商 )