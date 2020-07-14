台糖斥資6.8億元改建位於屏東縣的東海豐畜殖場為「東海豐農業循環園區」。總統蔡英文周二出席啟用典禮舉香祝禱祈福，庇佑園區營運順利。蔡總統蔡英文表示，台糖作為畜產業的領導者，持續進行改革給予高度肯定外，更期許台糖持續扮演新農業與循環經濟政策的領頭羊，也為國家養豬隊打下基礎，暨優質民生也富饒農村。

台糖董事長陳昭義指出，東海豐畜殖場原屬傳統型豬場，一直以來面臨設備老舊、效率不彰及環保抗爭等問題，近年台糖積極響應政府「5+2產業創新計畫」政策，率先斥資6.8億改建東海豐舊式畜殖場成為「東海豐農業循環園區」，採用密閉式負壓水簾畜舍，防止異味逸散、導入沼氣及太陽能等綠能，並兼顧實踐轉廢為能、環境教育、青農合作及科技養豬等多元功能，是國內養殖產業劃時代的創舉。

台糖指出，東海豐園區是全球第一家取得國際認證的循環經濟模式畜牧園區。未來台糖更以此園區作為標竿，擴大投入107億元改建現有16座畜殖場，不僅擴大國內營建需求，帶動相關產業轉型升級，台糖的畜殖場都能與鄰里和諧共存、共好，而資源循環再利用的經營模式，也能為臺灣畜殖產業帶來永續、永存的新頁。

台糖強調，東海豐園區是配合政府推動循環經濟政策最具象的實踐，園區正式啟用後，國內養豬業邁入嶄新的里程碑，廠區營運不但締造三零「零廢棄」、「零排放」、「零事故」的成績，並與環境和諧共存，形成三生「生產」、「生活」、「生態」一體的友善養殖，更朝「資源永續」、「環境永存」、「幸福永享」的三永農牧業發展新願景不斷邁進，未來台糖也將在此基礎上，創造更多新亮點，推動整體養豬產業的轉型升級並提升國際競爭力。

(工商 )