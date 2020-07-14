運動飲料喝對了嗎？運動後需不需要喝運動飲料，必須根據「運動持續時間」、「流汗量」而定。喝對了可以避免脫水與低血糖，還能增進運動表現，但若喝錯反而讓你越運動越胖。

一般的運動飲料通常含有「電解質」（鈣、鈉、鉀、鎂）及「碳水化合物」（砂糖和聚合糖），其他添加物如檸檬酸、葡萄柚、香料、維他命，則是為了強調機能性或增加口感。

運動後補充運動飲料，並不單純只為了解渴，「運動飲料是為運動員設計的飲品，主要是為了補充長時間、大量流汗運動時所流失的電解質，以及提供持續運動所需能量，」台灣癌症基金會營養師鄭欣宜指出。

從事長時間、大量流汗的運動如馬拉松時，身體急需補充水分、電解質與能量，避免脫水與低血糖。若此時沒有適度補充，可能會因為體內電解質失調導致抽筋，或是因肌肉能量不足影響運動表現。

等滲透壓飲料是什麼？（康健雜誌）

不過，運動要不要喝運動飲料，也有一定的準則，「必須根據運動『持續的時間』及『流汗量』而定，」運動營養師楊承樺指出。

目前市面上的運動飲料，相較於果汁、含糖飲料，碳水化合物濃度適中，較不會影響胃排空，小腸可以迅速吸收水份與醣類。

楊承樺建議，從事1個小時以上、中強度以上的運動，容易因大量流汗流失電解質，除了補充水分外，建議喝點運動飲料，補充流失的電解質及持續運動的能量。此外，若不慎處於脫水的狀態，喝運動飲料比喝水更能幫助身體留住水分。

但若運動時間在1個小時以內，且屬於低強度運動，流失的體液、消耗的熱量不夠多，喝白開水就已足夠，「長期飲用運動飲料，反而會讓你越運動越胖，」Q老師營養教室營養師張佩蓉表示。

（康健雜誌提供）

特別要注意的是，「運動強度、流汗量不夠，卻經常大量攝取含電解質的運動飲料，還容易加腎臟負擔，」鄭欣宜指出，尤其本身患有糖尿病的民眾，大量飲用運動飲料反而容易導致高血糖；患有心血管疾病、腎臟疾病，則容易因鉀、鈉離子攝取過量，造成心臟與腎臟負擔，這些族群都要特別留意。

營養師們提醒，不論是喝水或是喝運動飲料，喝的時候記得要小口小口喝，不要一口氣喝下肚，身體才能充分吸收。除了運動飲料外，香蕉、芭樂、奇異果等水果含鉀量豐富，也很適合運動後攝取補充電解質。

(中時電子報)