近來大鵬灣因「小巨蛋」現人潮，遊湖業者苦撐多年終見觀光好轉，不料，鵬管處卻在同時加收2倍遊艇停泊費，業者痛批疫情趨緩但公部門卻落井下石，更酸日月潭觀光發展興盛也沒收這麼貴，而「大鵬灣僅在發展中」。

「在疫情趨緩時漲價合理嗎？」洪姓業者在大鵬灣濱灣公園經營遊湖近5年，他說，大鵬灣的發展大家有目共睹，說停在發展中一點也不為過，但他從進場至今對大鵬灣不離不棄，多年來只有燈會期間賺錢也撐過來了，不過共體時艱的結果竟是換來無情的漲價。

他說，以前在舊碼頭時，停泊費是1呎收費80元，而去年底搬到新碼頭後，鵬管處說要調到1呎500元，當時他據理力爭換到對方調至1呎160元，但之後因疫情爆發而不了了之。他無奈道，雖很感謝鵬管處因應疫情祭出6個月免租紓困，但在疫情趨緩的現在調漲租費，他不能認同。

「大鵬灣的遊客有比日月潭多嗎？」他說，從鵬管處釋出調漲訊息後，他就不解用意為何，大鵬灣長年吸引不了遊客，鵬管處應要加倍協助業者、釋出利多，怎會一昧想加收租金，再者，日月潭觀光客這麼多，但日月潭管理處收的遊廷停泊費也僅1艘4800元，相比之下，他1艘71呎停在大鵬灣要付1萬多元。

他計算，他的6艘遊艇每月要多出4萬多租金，若大鵬灣的人潮真的多到他接不完，租金要漲多少都無怨言，不過事實並非如此，即使現有「小巨蛋」加持，也只有增加夜間的人潮，所以鵬管處的調漲政策根本無理。

對此，鵬管處澄清，絕非是在疫情趨緩時調漲租金，4年前要打造新碼頭時就有依市場考量預計漲價，除因設施設備提升外，也因有BOT業者進駐，所以需要參考周邊收費來調整租金。

但鵬管處強調，若業者屆時真有經營不善的問題，會適時予以降價協助。據了解，大鵬灣的遊湖業者原有3家，目前已有1家歇業，業者稱，經營遊湖業成本高，若無政府良善政策協助，很難支撐下去。

(中時 )