比特王（Bit King）日前邀請一位過去長期支持民進黨的女主持人，解析民進黨過去與現在有甚麼不同？十大建設經費以及18％的來源，她也希望年輕人不要在被課綱誤導了！

女主持人質問民進黨，台灣人還欠你們嗎？應該夠了吧？應該還清了吧？如果今天真的要用「為台灣人權」付出，這理由非常不充分，完全不值得再拿出來講。

她認為，如果蔣經國沒有想要開放民主，他為何在最後要解嚴？為何最後選李登輝？他要讓威權結束，才會做此決定。

女主持人回顧歷史，當年付出的不只他們而已，那時候付出努力的人非常多，絕對不是只有美麗島事件，絕對不是只有民進黨這一群人，也不是每一個人都會出來收割成果。

女主持人批評民進黨，已經不像以前一樣是一個有崇高理想的政黨，當年參加美麗島事件的元老，都一個個離開民進黨，民進黨已經不再有理想，已經完全改變了。

對於國民黨的看法，女主持人說，國民黨最近在立法院的抗爭，讓人民看到「你們國民黨終於比較振作了」，「你們國民黨終於比較像一個在野黨」，知道該如何去監督執政黨，至少讓人民看到改革誠意，這一點要給國民黨一些鼓勵。

很多覺青都說蔣經國十大建設是靠美援，女主持人解釋，其實1957年開始，美援是「贈與」加「貸款」方式，但1965年開始，美國就不再貸款給台灣，中華民國欠美國的錢，直到2004年才還清貸款。十大建設的中山高速公路，當年是跟沙烏地阿拉伯借錢3000萬美金，所以才有「中沙大橋」，跟台中沙鹿沒有關係。

她也強調，當時政府扣了一部分軍公教的錢，挪去還貸款，為了補償軍公教，才推18％的退休金優惠利率，這是最早18％的由來。

女主持人呼籲，希望年輕人清醒過來，不要被課綱誤導對於事情判斷的能力！

(中時電子報)