鴻海集團旗下工業富聯14日宣布與騰訊雲計算在中國深圳簽署戰略合作協定，雙方將圍繞在工業互聯網及數位化產業領域，在市場拓展、產業投資、生態建設等方面展開深度合作，共同推動雲計算、智慧終端機硬體設備的產品發展，並助力5G通訊、資料中心、工業互聯網等新型基礎設施建設，攜手建設數據產業合作夥伴生態圈。

工業富聯董事長李軍旗表示，資料中心在新基建領域扮演非常重要的角色，通過雙方強強聯合、硬軟整合，為中小企業轉型升級提供全新的產業生態。未來以5G、AI為代表的智慧社會已看到曙光，雙方將發揮引領作用，為人類社會開創一個美好的、智慧互聯的新局面。

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，鴻海集團通過工業富聯平臺對外輸出卓越的製造和科技服務能力，引領傳統製造向智慧製造轉型升級，未來結合騰訊的技術和生態優勢，以及工業富聯在製造領域的生產能力、數位化、技術能力，應有機會在數位化產業領域開展更深入的合作，共同發力新基建，持續探索創新的合作模式，碰撞出更多的火花。

工業富聯和騰訊雲雙方在新基建專業領域原本就有良好的合作基礎，包括共同打造的一系列工業互聯網解決方案已在多個工業垂直場景落地應用、發起成立深圳市工業互聯網聯盟、打造"富智造"雲生態、編撰《2020工業富聯燈塔工廠白皮書》等等，如今工業富聯與騰訊雲再度強強聯合，將進一步發揮各自的比較優勢，加強資源整合，圍繞5G、工業互聯網、雲計算、人工智慧、區塊鏈等領域，在技術研發、專案合作、平臺建設、融合應用、生態打造、方案輸出等方面展開全方位合作，攜手加速新基建與產業融合創新發展進程，實現倍增價值。

當前所要之務是，騰訊雲已先後在清遠、貴陽、上海、天津等地建設資料中心，未來，雙方將聯合投資建設資料中心，持續強化領先優勢。此外，雙方還將在中國各省市區工業物聯網平台及企業雲平台、企業客戶工業物聯網服務、雲服務專案等領域深度合作。

(工商 )