歐美地區新冠肺炎疫情依舊嚴峻，本周的PGA美巡賽紀念邀請賽原本計劃成為復賽後第一場開放觀眾進場的PGA賽事，不過上周緊急取消，前世界球王「老虎」伍茲也將在這場比賽亮相。

PGA從上個月中復賽，本周紀念邀請賽是調整賽程後第6站比賽，官方原本打算開放8000位觀眾進場、建議戴口罩看球，成為第一場開放球迷的PGA賽事，不過上周決定還是閉門打最安全。

昨天美國ESPN報導，PGA 2019-20賽季剩下的比賽都不開放觀眾進場，8月底登場的3場聯邦盃季後賽北方信託賽、BMW錦標賽及巡迴錦標賽也都會在沒有觀眾的情況下比賽，下一場可能會開放觀眾的賽事是9月10日在加州開打的喜互惠公開賽，這是2020-21球季的第一場賽事。

美國高球協會品牌長安尼斯表示：「美國高協和翼足高爾夫為了讓球迷進場討論了很多方案，希望可以提供安全、最棒的環境，我們也持續跟地方政府聯繫，可惜無法達成共識，也很感謝居中協調的人們的幫忙，有新消息我們會公佈的。」

本周四開打的紀念邀請賽，是「老虎」伍茲自今年2月16日捷恩斯邀請賽後第一場官方賽事，前兩回合他將和現任世界球王麥克羅伊、柯普卡同組。

(中時 )