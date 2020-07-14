屏153鄉道又稱「西海岸景觀道路」，但車城後灣段因年久失修，小石子早已裸露路面，居民怨路不平造成汽機車經過時發出巨響有如戰車開過，盼墾管處能快修路。（謝佳潾攝）

屏153鄉道又稱「西海岸景觀道路」，是不少遊客驅車欣賞台灣海峽美景的主要幹道，但後灣段卻因年久失修致小石子裸露路面多時，居民憂路不平會造成用路人危險，也怨汽機車經過時發生巨響有如戰車開過，盼墾管處快修路。

西海岸景觀道路屬墾丁國家公園管轄的園區道路，北起車城新街、南迄恆春馬鞍山，是遊客到恆春半島後、欲欣賞台灣海峽美景的首選道路，更是不少重機騎士朝聖的景觀道路，但道路北起前端的車城後灣段卻有路不平的疑慮。

後灣社區發展協會理事長劉和生指出，後灣段並非因有坑洞導致路不平，而是道路年久失修、柏油遭侵蝕，很明顯可看出小石子都已裸露路面，從柏油路變成石子路，不僅可能造成用路人危險，重機及大車經過時發生的巨響更是擾民。

他說，近半年來頻頻向墾管處陳情，盼趕緊修繕道路還給大家安寧生活，不要等到真的有人受傷才來補救，但等到的卻都是「經費不足」的回應。協會總幹事楊啟昌說，曾有三鐵選手在後灣段發生自行車輪胎遭小石子刺破的意外，真的不能忽視它的危險性。

墾管處澄清，管處重視修路，每年若有剩餘款都是首撥修路，但修路經費龐大，管處無法像地方政府可向中央申請前瞻經費，所以「經費不足」也是管處的無奈，不過仍會設法籌措經費，修好園區道路。

(中時 )