才吃完端午節粽子，觀光飯店又開始促銷中秋節月餅了。為搶中秋送禮商機，台北君悅酒店宣布今年以「月圓花好闔家歡聚」為設計概念，推出造型典雅大器，內含經典口味，可作為珠寶飾品收納盒使用的「闔家悅」月餅禮盒，每盒1580元，以及適合作為午後解饞小點，口味兼具傳統與創新，可作為小物整理容器使用的「悅正圓」月餅禮盒，每盒980元。日起至10月1日接受訂購，8月17日前訂購並完成付款者，可享早鳥優惠82折。

為擴大搶攻商機，台北君悅酒店並針對月餅禮盒推出優惠方案，持紙本振興三倍券2,000元，可購買原價2,560元的「振興優惠組合」，內含「闔家悅」及「悅正圓」禮盒各一。8月31日起至10月1日，每日上午11時至晚上7時30分可於一樓Baguette禮品．烘焙坊提貨。大宗訂購另有折扣。

搶秋禮商機，飯店業者不僅比拚口味，近年並從品牌行銷與環保角度設計包裝，以美觀實用且可再利用的多樣訴求創造消費者購買誘因，甚至成為連年購買的收藏。

台北君悅酒店今年推出的「闔家悅」豪華中秋禮盒，1580元4入，內有櫻花蝦XO干貝、紅藜五穀雜糧、棗泥核桃、蓮蓉雙黃口味各一個，每個5兩、約185公克。禮盒以觸感溫潤的皮面搭配獨家金屬蛋型「悅」字銘版呈現的華麗質感，線條簡單大器，洋溢節慶氛圍；另將台灣昔日鐵窗花融入設計，鏤空圖樣呈現花好月圓意象，並在「君悅」巧妙崁入皓月之中，洋溢誠摯心意。月餅食用完畢後，禮盒亦可作為珠寶首飾收納盒使用，不僅延續包裝生命，更落實環保理念。

君悅酒店「悅正圓」經典中秋禮盒，980元6入，碧螺春芭樂、奶皇夏威夷果、烏龍茶脆梅丁、桂圓紅棗、松子蓮蓉與咖哩滷肉各一個，每個2.5兩、約94公克。禮盒設計以象徵尊貴與祥瑞的紫色融合花好月圓的喜慶意象為設計主軸，並順應環保潮流，馬口鐵外盒亦可作為時尚萬用盒重覆使用及收納各式小物，是環保實用又美觀的桌面風景。

(工商 )