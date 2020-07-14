新加坡官方14日公布，受到防疫封鎖措施影響，第2季國內生產毛額（GDP）萎縮逾40％超出預期，同時寫下歷來最大單季縮幅。今年連續2個季度萎縮，也等同宣告星國陷入技術性衰退。

新加坡貿工部周二發布第2季經濟初估值，Q2GDP季增年率劇縮41.2％，比分析師預期的還糟糕。接受《路透》訪調的經濟師預期，星國Q2經濟季減37.4％。

與去年同期相比，新加坡Q2經濟縮減12.6％，縮幅同樣超出《路透》調查預估的10.5％。

星國第1季GDP季減3.3％，第2季也難逃負成長，連續2個季度萎縮符合技術性衰退定義。

新加坡第2季經濟表現如此難看，歸咎於星國政府實施名為「熔斷機制」的局部防疫封鎖措施，於4月初啟動，包括關閉大部分工作場所，學校暫時全面停課。「熔斷」措施實施時間幾乎涵蓋整個第2季，6月初星國政府才開始局部解封。

貿工部指出，這些防疫限制對依賴內需消費的星國企業殺傷力不小。在此同時，新冠疫情導致全球經濟急遽走下坡，星國貨物的外部需求也隨之「疲軟」。

疫情衝擊下，星國的服務業與營建業受創尤深，Q2營建業較前一季大幅萎縮95.6％。製造部門雖拜生技產出激增之賜，Q2年增2.5％，但擴張幅度仍不及第1季的8.2％。

已成為全球經濟頭號威脅的新冠疫情，恐害新加坡在今年陷入史上最慘的經濟衰退。星國政府預期今年全年GDP萎縮4％到7％，將創星國史上最大經濟縮幅。

花旗集團分析師更悲觀，甚至預測星國今年經濟萎縮多達8.5％。花旗預期星國官方下月發布Q2GDP數據終值時，恐會再下修GDP估值。

不過調研機構凱投宏觀亞洲經濟學家荷姆斯（Alex Holms）表示，自新加坡上月放寬部分封鎖措施後，星國經濟活動已有反彈跡象。

(工商 )