達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan ）13日表示，美國新冠肺炎確診數又見飆升，削弱美國經濟復甦動能，他特別強調戴口罩抑制疫情擴散的重要性，有助經濟加速成長。卡普蘭仍預估美國今年GDP萎縮4.5％到5％，但今年底前失業率可望從目前的11.1％，降到9％和10％之間。

(工商 )