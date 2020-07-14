英國雖逐步解除防疫封鎖措施，經濟回溫速度不如預期，國家統計局（ONS）14日公布，5月GDP僅月增1.8％，與《路透》訪調預估的5.5％月增幅有很大落差，4月GDP萎縮20.4％創歷史紀錄。至於迄至5月的3個月，英國GDP萎縮19.1％，ONS特別提到，即便是2008年衰退期，GDP單季縮幅僅2.1％。

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