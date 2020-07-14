許凱、吳佳怡主演青春奇幻古裝校園劇《天舞紀》，許凱與吳佳怡兩人結緣三次，此回組CP，個性絕然不同，許凱談及兩人個性反差，感情也因為身世關係之後會很虐心，調皮說：「還可以，因為我說太虐的話肯定很多人就棄劇了，虐只是後期劇情需要。」許凱戲裡飾演李玄，同時被兩個女孩喜歡，許凱自戀笑說「可能是因為許凱演的吧，是因為他的背景，他是護國師有很多正義面、熱血勇敢的少年。」

戲中李玄情敵御風穆滿滿殺傷力，時常出現在旁邊，許凱鬧脾氣說：「每次李玄跟蘇猶憐吵完架之後，他老是從中出現，嘖、渣男，想趁虛而入」戲中許凱也有深情面，和吳佳怡吵架後看見情敵和她走在一起，在雨中失落孤單的模樣惹人心疼，私底下許凱表現生氣模樣「看到御風穆兩次，我還得在雨中走兩回。」反應被笑翻。

許凱第一集為逃出城扮女裝，第二集因不想進入摩雲書院躲被窩裡翹課，被師父以棉被五花大綁用馬拖著飛跑前去，在花絮中許凱驚訝說：「要拖在地上啊！」現場出動6個工作人員拖著跑，因被綑綁住，拍攝多次過程中都靠工作人員扛回定位，沒辦法自己走，還得配合戲中李玄大喊著「救命」，拖在地上跑塵土飛楊，沙子還跑入眼中，受了許多苦被網友笑：「不要亂翹課」

李玄為復仇師父不讓他出城，想在他水裡下藥，卻意外師父進房，躲進櫃子裡時撞見蘇猶憐也藏在裡頭，一個踉蹌李玄意外親上蘇猶憐額頭，兩人冤家路窄，李玄厭棄回：「給你佔便宜，還一臉嫌棄。」許凱又因捉弄二皇子，被他以全身埋入土中報仇，蘇猶憐為他在二皇子面前說話放他一馬，總算答應後，蘇猶憐卻繼續埋土要李玄交出「頭名令牌」，因埋入土中過久突然暈去，蘇猶憐緊張趕緊將他拖出，為他進行人工呼吸，場面浪漫不已，兩人感情也開始躍昇。《天舞紀》每週三至五晚間8點於愛奇藝台灣站播出。

許凱戲中外表調皮活潑。（愛奇藝台灣站提供）

許凱故意賴床不想去學院。（愛奇藝台灣站提供）

許凱反遭皇子埋土裡報仇。（愛奇藝台灣站提供）

許凱埋土裡過久暈倒被吳佳怡人工呼吸。（愛奇藝台灣站提供）

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