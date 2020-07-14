紀錄片導演曲全立自2009年展開《美力台灣3D》偏鄉巡迴播映計畫。原先只帶著兩台投影機上山下海的他，10年間不惜賣房首創全台第一部3D行動電影車，更為讓偏鄉孩童與都市孩童能達到科技平權而屢求突破，讓這台電影車曾化身為光雕車、AR魔法車，如今偏鄉巡演計畫邁入十周年，也再進化成了亞洲首部LED 3D顯示螢幕行動車，未來將繼續領著團隊走入偏鄉。

曲全立表示，《美力台灣3D》是以3D技術記錄台灣的景觀、人文、海洋與生態，除了讓孩子看見台灣之美，也希望透過一再變化的科技展示，帶給孩子特別的感受，「我們開車到偏鄉，會發現孩子對3D科技是陌生的，但台灣很小，他們不是對科技不熟悉，而是應該要有人能夠去陪伴孩子，教導他們如何應用。」

《美力台灣3D》偏鄉巡迴播映計畫在10年間，已走過22個縣市、1749所校園、166間弱勢機構，遠至蘭嶼，高至梨山，電影車的里程數換算下來可繞台灣200多圈，甚至是繞地球5圈。

曲全立說，10年這條路走得不簡單，期間當然也曾想過放棄，「我會想，我到底在做甚麼？你永遠看不到盡頭，學生一個一個畢業，學校一個一個去，那到底我又能做甚麼？」而這樣的疑問，隨著他認識一位26歲的漸凍人鍾端育後，也獲得了啟發。

鍾端育無法自由運用手腳，只能靠科技方式，利用眼睛移動滑鼠座標，靠拇指點擊左鍵、右鍵來與外界溝通。但他並不因疾病而放棄自己的人生，以眼睛與手指頭，憑一己之力幫助曲全立完成《美力台灣3D》十周年的標題設計「改變自己、面對環境」，勉勵自己也鼓勵大眾。

曲全立表示，鍾端育曾說「我沒有機會選擇放棄，更沒有機會選擇悲傷。」讓他大受感動，更深覺不只是鍾端育，他也應該要持續改變自己，面對環境。面對下一個10年，他期待除影像與科技外，能再結合食、農、書法、音樂等5項技藝，來啟發偏鄉孩童對美感的感受，種下對未來的期待。

(中時 )