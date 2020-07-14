大陸國務院總理李克強13日表示，要增強宏觀政策的時效性、著力保就業保民生保市場主體；同時，堅持並全面落實積極的財政政策、穩健的貨幣政策以及就業優先政策，對企業提出更大規模的減稅降費讓利。未來，大陸企業有望進一步享受政策紅利，大陸經濟亦有望穩健恢復。

李克強13日在經濟形勢專家和企業家座談會上提到，今年透過改革建立的新增財政資金直達基層機制要確保盡快見效，達到惠企利民的目標。

其次，要保持流動性合理充裕，進一步緩解企業，特別是中小微企業融資難融資貴的問題，並運用現代技術手段發展普惠金融，做到能同時有效增加信貸投放量及明顯降低綜合融資成本。

第三，對於當前大陸最嚴峻的就業問題，李克強表示，要有更多舉措幫助大學畢業生、返鄉農民工等重點群體就業，對勞動密集型企業實施差異化稅費、金融支持政策，以吸納更多就業。

面對穩就業，李克強特別強調政府角色，他說，政府要發揮投資作用，帶動社會力量投入，推進「兩新一重」等項目建設，以有效投資拉動相關產業發展和增加就業機會。

(旺報 )