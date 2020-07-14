搶三倍券商機，桃園市斥資逾4千萬祭出5大補帖，不但有住一晚送玩一日、200元換400夜市券、觀光工廠1.5倍購、百元藝文文化券等好康優惠，14日再加碼連續5個月月月抽Switch等科技好禮。（蔡依珍攝）

搶三倍券商機，桃園市斥資逾4千萬祭出5大補帖，不但有住一晚送玩一日、200元換400夜市券、觀光工廠1.5倍購、百元藝文文化券等好康優惠，14日再加碼連續5個月月月抽Switch等科技好禮。（蔡依珍攝）

搶三倍券商機，桃園市斥資逾4千萬祭出5大補帖，不但有住一晚送玩一日、200元換400夜市券、觀光工廠1.5倍購、百元藝文文化券等好康優惠，14日再加碼連續5個月月月抽Switch等科技好禮。（蔡依珍攝）

搶三倍券商機，桃園市斥資逾4千萬祭出5大補帖，不但有住一晚送玩一日、200元換400夜市券、觀光工廠1.5倍購、百元藝文文化券等好康優惠，14日再加碼連續5個月月月抽Switch等科技好禮。（蔡依珍攝）

搶三倍券商機，桃園市斥資逾4千萬祭出5大補帖，不但有住一晚送玩一日、200元換400夜市券、觀光工廠1.5倍購、百元藝文文化券等好康優惠，14日再加碼連續5個月月月抽Switch等科技好禮。（蔡依珍攝）

搶三倍券商機，桃園市斥資逾4千萬祭出5大補帖，不但有住一晚送玩一日、200元換400夜市券、觀光工廠1.5倍購、百元藝文文化券等好康優惠，14日再加碼連續5個月月月抽Switch等科技好禮。（蔡依珍攝）

「振興三倍券」將於15日啟用，桃園市斥資逾4千萬元祭出5大補帖，不但有住一晚送玩一日、200元換400元夜市券、觀光工廠1.5倍購、百元藝文文化券等好康優惠，14日更宣布加碼月月抽，連續5個月透過直播抽出總價250萬的優質科技好禮，如GOGORO電動單車、SWITCH遊戲機、Garmin手錶等，市長鄭文燦向全台遊客喊話：「桃園最補，花就對了！」

鄭文燦說，振興三倍券將於7月15日起開放使用，市府團隊及民間協會卯足全力，攜手合推多項優惠加碼方案，希望包括旅宿、餐飲、商圈業者等都能獲得支持，桃園市一口氣祭出旅遊、交通、購物、藝文、運動等5大類、共11項的優惠方案。

鄭文燦一一細數，在旅遊優惠部分，搶先推出4萬份500元電子旅遊券，累計超過15萬人申請，短短1周就有逾1成兌畢；還有住一晚送一日遊「等於賺1000元」、觀光工廠1.5倍優惠購、17日開跑的200元實體三倍券換400元夜市券、綠色商品優惠、另外桃園「全城趣購物」消費滿300元抽電動機車、滿500元加碼抽汽車。

鄭文燦也提到，受到疫情衝擊，包含交通、機場、觀光、藝文表演團體都成重災區，希望自下半年開始，透過各種優惠吸引民眾再度走入表演場所，因此在藝文振興部分祭出逛5大文化園區送100元消費抵用券、藝文電影半價送爆米花、3大藝文館舍票價5折等優惠措施。

運動優惠部分，包含國民運動中心課程7折、500元三倍券可購買2張總價800元的桃園棒球場職棒內野門票，「持三倍券看球賽最划算！」交通部分，交通局也推出大溪復興地區公車一日券，桃捷公司則推出仲夏一日票買一送一、滿額抽獎等優惠活動，沿線店家也配合推出折扣優惠，歡迎民眾攜伴搭機捷玩透透。

鄭文燦也同時宣布「月月加碼抽‧桃園就是狂」加碼活動，7月到11月將全市「趴趴走」，邀請嘉賓一起深入商圈透過臉書現場直播，介紹桃園好吃、好玩、好買的地方，以有獎徵答、留言互動等方式，讓參加民眾有機會獲得百萬獎金和百萬商品，尤其會挑選桃園在地的科技好禮，如GOGORO電動自行車、YAMAHA電動機車、以及代理商在桃園的SWITCH，

還有夜宿海生館住宿券、好店好禮商品券等，總價值超過250萬元。

鄭文燦強調桃園下半年月月都精彩，尤其青埔將成國旅新亮點，新光影城、IKEA旗艦店、和逸飯店桃園館陸續在7月開幕試營運，台灣首座新都會型水生公園「XPARK水族館」更預定8月7日開幕，呼籲大家不要開車人擠人，搭機捷遊青埔還能享有買一送一優惠。

鄭文燦細數桃園還有7月的蓮花季、北橫探險節，8月的大溪大禧、富岡鐵道藝術節，9月的龍岡米干節、地景藝術節，10月的桃園青埔萬聖節、國際風箏節、大溪豆干節，10到11月的花彩節及12月的仙草花節、跨年等，實際活動會更多，強調過去很多民眾習慣出國放鬆心情，但國內旅遊一樣能享受放鬆的心情，呼籲大家解封後走出戶外把心打開，體驗到台灣美好的一面。

(中時 )