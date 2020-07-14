台灣近日連創高溫紀錄，不過對展覽場館而言，高溫卻也帶動了人潮，在盛暑之際，民眾更願意走入場館，既有涼爽空調亦能鬧中求靜，透過藝術品沉澱思緒，與國外展館暑期較冷清的情況相較，台灣暑期熱浪，除了展館熱鬧，包括一些文創商品也順勢造就「熱經濟」。

國立故宮博物院統計，今年7月第一周和第二周，北院每日平均人次各約1153、1136人次，相較於6月同期769、771人次，人數明顯增加；南院7月的第一周和第二周，每日平均參觀人次約4108、8143，相較於六月每日平均約1519、1676人次，人數亦是顯著增加。故宮表示，炎夏未影響民眾入館意願，且因疫情趨緩，連續假期等因素，提高了民眾入館參觀意願。

北美館表示，在近日館內只有兩層樓展覽開放的情況下，周六仍有近4000人到訪。暑期策畫的重點展《布列松在中國：1948-1949／1958》和《未完成，黃華成》均享有口碑是吸引人潮的主因。且今年6月參觀人數較去年同時增加了約78％。

松山文創園區也統計，值暑假加上疫情紓緩、振興券補助等，近日多檔文創展覽活動如《薇薇安．邁爾攝影展》、《返校實境體驗展》、《2020台灣運動產業博覽會》等都十分熱門，截至7月中，入園人數超過18萬人次，園區週末二日參訪人次突破4萬人次，比六月週末多2倍。

位於南部的台南市美術館去年初甫開館，人流統計看來在暑期亦是旺季，約較其他季增加3至5成，去年7、8月間每月人潮約有3萬人次，且自6月開始就有不少人會去拍畢業照，今年端午連假期間，單日人流便已破萬。

熱浪及人潮亦帶來文創商品的熱銷，故宮「墨戲仙草凍」結合故宮畫作及詩意設計，仙草又本是消暑良品，上市不到1個月已在故宮精品網站上已銷售破3萬個，業績超過百萬，此外故宮精品小編最近一篇結合時下熱門奶茶話題的的製冰器商品，也掀起一波買氣。

(旺報 )