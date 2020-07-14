近日一則大陸商人在非洲染疫花天價包機返國治療的新聞在網上爆紅，這位來自浙江的45歲鄭姓商人在非洲迦納共和國經商，6月中出現新冠肺炎症狀，隨即安排返回大陸治療。但由於航班多已停航，幾經嘗試後幾近絕望，最後透過大陸使館與友人協助，花了人民幣270萬（合台幣1154萬元）包了一架小型噴射機，飛行35小時返回大陸。

《觀察者網》引述《台州晚報》報導，這位鄭姓陸商是台州溫嶺人，據協助他返國的合作夥伴姜先生表示，他們是2004年到非洲開拓市場的，負責銷售鄭先生住在迦納首都阿克拉。迦納是位於非洲西海岸一個人口不到3000萬的小國家，經濟比較落後，人均GDP只有1000多美元，因盛產黃金，過去曾有「黃金海岸」之稱。

一千多萬的醫療私人包機要價不斐，但機上有專用醫療設備與3名專業醫護人員隨行。（圖／鄭姓陸商提供）

鄭先生6月17日參加一個捐贈活動後出現發熱、咳嗽、胸悶、氣急等症狀，隨即到醫院做了新冠病毒核酸檢測，驗出陽性。原先不怎麼在意，但數天後症狀加重，呼吸困難、血氧飽和度只剩87%，當地醫院已無法處理，他向合作夥伴表示可能已回不了大陸了。

報導說，經過向當地大陸使館求助後，決定想盡辦法返國，但疫情暴發後，所有航班都停航，最後在網上聯繫SOS國際援助中心，確定可以提供包機服務，費用算了一下，需要270萬元人民幣。

令人驚奇的是，包機也不是想飛就能飛的，6月底決定包機返國後，大陸駐迦納大使館、國家民航總局、浙江省政府聯防聯控辦、省外辦、省統戰部、省僑辦、省衛健委、省出入境邊防檢查總站、杭州聯防聯控、杭州市衛健委、杭州海關、省公安廳杭州機場公安局、杭州蕭山國際機場等各單位一連串的聯繫過去，最後竟然也全都辦通了。這麼多的單位一字排開，看來很嚇人，但鄭姓陸商的合夥人姜先生說：「手續很順利」。

報導表示，包租的飛機是德國的軍用飛機改造而成，先飛德國紐倫堡加油，再轉哈薩克的阿拉木圖停留加油，隨後再飛往杭州，全部飛行時間35小時。機上除了駕駛與3名機組人員之外，還有3名醫護人員隨行。而且依其要求，還在起飛前做好全身體檢，準備隨行藥物與醫療器材。

報導說，包機的270萬元人民幣費用，有100萬元由保險公司承擔，這是先前買了2580元人民幣的「疫情險」理賠所得。返回大陸後鄭先生接受治療，病情已轉為輕症。

據迦納當地疫情通告，目前單日新增414例新冠肺炎確診病例，累計確診數24248例，死亡135例，現存病例4282例。

(中時電子報)