今日用電量刷新紀錄，台電晚間啟動停機調整的台中火力電廠1號機，系統多出1.5％備轉容量。中火「9部全開」已觸及承諾的夏季運轉機組上限，目的是為了備戰日益走高的用電。

中火有10部機組，每部容量55萬瓩，1號機上工後，僅剩被市府撤照，但環保署力挺合法的3號機尚未啟動。台電發言人張庭抒表示，1號機組因為已調整完畢，所以晚間讓它點火，明日併聯發電，中火維持夏季9部機運轉政策。

而被中市府撤證的3號機，台電也做好隨時讓它歸隊準備，目的是讓其他機組可以輪休，但總數仍不會超過９部。張庭抒說，會希望3號機加入系統，讓10部機組去輪流，使調度選擇可以多一點餘裕。「不過目前沒有時間表。」

今日全台尖峰最高用電來到3779萬瓩，連兩日創歷史新高，台電預期明日仍有機會走高，因此讓6月15日進行環保設備更新的中火1號機點火，由於氣象局明日預報會有午後雷陣雨，用電是否創新高？張表示要看午後狀況，但仍有機會。

(中時 )