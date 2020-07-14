客人為圖方便，把鑰匙留在門口信箱，要求外送員自己進入，離開時再順手放回信箱去。（摘自UberEats台灣）

懶到無極限！外送員見客戶「恐怖備註」氣瘋：太危險了

外送業在台灣蓬勃發展，許多人因為便利性和省時，會選擇叫外送餐，不過一名外送員送單時看到客人留了「恐怖備註」，竟要求他拿鑰匙直接進門。不只純粹懶而已，這自私的行為完全都沒有替別人著想，還可能替自己招來危險。

原po在臉書社團「UberEats台灣」上表示，「因懶惰而自私自利的客人，居然這樣放鑰匙掛在大門信箱上，讓其他住戶暴露在高遭竊風險中……」原來是客人為圖方便，把鑰匙留在門口信箱，要求外送員自己進入，離開時再順手放回信箱去。

貼文一出，網友紛紛認同表示「很多也是直接給宿舍密碼，真的自私」。並建議遇到這種情況一定要全程錄影「真的要全程錄影欸...不然出事就完蛋」。最可怕的，並不是外送員自身危險，網上認為反而是這位叫外送的顧客讓自己同公寓的人陷入危險之中。「很多出租套房大樓的也是，直接給大樓的密碼，進去搭電梯沒有感應器管控，若是遇到有心人士就麻煩了」、「很多留密碼的更危險！」

不過也有人認為，原PO不應該把照片貼出來，這樣反而更容易讓有心人士看到。「這是客戶對你們的一種信任度⋯⋯」、「你放上來真的不妥⋯⋯」不PO的話，普羅大眾不知道，一說出來又被有心人士知道......」。

(中時電子報)