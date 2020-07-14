南韓大韓航空（Korean Air）會長趙亮鎬的69歲妻子李明姬先後遭爆仗勢對員工施暴、言語侮辱，日前還因涉嫌非法雇用菲律賓籍幫傭被起訴，沒想到屋漏偏逢連夜雨，有媒體甚至公開她瘋狂辱罵菲傭的錄音檔，「去死」、「我要殺了妳」、「我該怎麼做到呢」等等粗暴的威脅不斷，引起輿論撻伐，李明姬14日下午一審被判有期徒刑2年、緩刑3年。

李明姬14日下午在位於首爾市瑞草區的中央地方法院聆聽判決。（圖／Youtube）

有南韓怪獸家族之稱的大韓航空會長一家，繼大小千金趙顯娥、趙顯玟的「堅果門」、「潑水門」事件後，媽媽李明姬也被指控對員工施暴被起訴。現年71歲的李明姬，是已故韓進集團會長趙亮鎬的夫人、一宇基金會前理事長，她被控從2011年開始虐待和霸凌員工，截至2018年4月止，她至少對9名員工施暴，其中包含企業員工、私人司機、保全和管家。

除了言語暴力，李明姬甚至會拿身邊物品攻擊員工，例如向員工投擲剪刀、水杯和書本等。李明姬更誇張的惡行是一段在2015年被曝光的錄音，這段長達15分鐘的音檔，可以聽見李明姬尖叫辱罵家中非法菲傭，她要求菲傭下跪道歉，還威脅嗆聲「我要殺了你」！誇張內容連當時的法官也吃不消，當場要求檢察官「不要再唸螢幕上的髒話了」。

首爾中央地方法院14日就李明姬涉嫌虐待員工案作出一審宣判，李明姬被判有期徒刑2年，緩刑3年，須參加80個小時的志願活動。根據韓媒《News1》指出，對於首爾法院的一審判決，李明姬聽聞後臉上毫無表情，當宣判文朗讀結束時，低著頭的她摘下眼鏡並向法官行90度敬禮，對於在場記者追問「對於被判緩刑，您感想如何」、「還會再提出上訴嗎」等提問，李明姬始終保持緘默迅速離開現場。

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(中時電子報)