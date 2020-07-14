根據近期陸續公布的數據，大部分大陸機構與學者都認為，大陸第二季的GDP要轉正機會很大，但全年挑戰仍多，主要挑戰是來自於影響需求端的嚴峻就業形勢以及疫情本身的不確定性。

財信研究院副院長伍超明認為，雖然大陸生產端的恢復接近完成，但在需求端的恢復仍偏慢，尤其是低收入族群和製造業需求面，這不只拖累上半年經濟成長的動能，也成為下半年經濟發展的重要障礙。

伍超明分析，需求預期偏弱是源自於嚴峻的就業形勢及疫情的高度不確定性。他表示，受疫情衝擊，上半年大陸城鎮失業率數據在6％左右，比去年同期高出1％，而今年大學畢業生人數達874萬人，下半年的就業壓力陡然增加。

此外，疫情本身的不確定性則是大陸下半年經濟發展的最大挑戰，伍超明表示，一方面，海外需求變化將直接影響大陸製造業投資與出口的走勢，另一面，只要全球疫情沒有完全消退，民眾對疫情的恐慌對於餐飲、旅遊、體育文化等內需服務業都將造成衝擊。

(旺報 )