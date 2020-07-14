振興三倍券將於7月15日上路，TVBS公布「振興三倍券發放前民眾看法民調」，結果十分驚人，有6成7的民眾表示支持政府發放三倍券。此外，在已預購的民眾中，則有8成的人選擇紙本券。

針對近日台灣各界關注的三倍券議題，TVBS的最新民調顯示，有67%民眾支持發放三倍券，僅16%不支持，17%無意見。而在15 歲以上已預購的民眾中，選擇紙本券的人佔80%、綁定信用卡的為12%、使用行動支付的為5%、使用電子票證的為2%。

對於民眾關心的三倍券找零議題，民調顯示三倍券不能找零有50%民眾認為合理，有37%認為不合理。值得一題的是，馬政府時期的消費券也有不能找零的類似規定，當時有52%民眾認為合理，33%認為不合理，今昔相比差異不大。

至於三倍券是否能達到振興經濟的效果，民眾表現得十分樂觀，根據民調結果，有高達7成1的民眾認為振興三倍券對刺激消費、振興經濟有幫助，認為沒有效果的民眾則佔2成。

(中時電子報)