台灣教會公報社18日上午將於台南書房舉辦「聚珍饗宴」，今年獲沛錦科技捐獻冷凍櫃，進一步於全台書房門市成立「公益平台專區」，與沛錦農創、財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院、（山鳥）瀨教會合作，即日起販售喜樂水餃、原菇鄉噠噠丸（柴燒香菇貢丸）及（山鳥）瀨馬告櫻桃燻茶鴨。

台灣教會公報社原名「聚珍堂」，是台灣第1間印刷所也發行台灣第1份報紙，報紙發行至今不輟，近年也致力打造公益平台，得知新竹縣五峰鄉原住民部落養櫻桃鴨，通路為供應團膳，遇上新冠肺炎疫情衝擊，上萬隻鴨子銷不出去，轉而生產櫻桃燻茶鴨，但通路有限，台灣教會公報社近日成立「公益平台專區」。

台灣教會公報社長方嵐亭說，來自新竹五峰鄉櫻桃鴨是全台唯一在海拔800公尺以上飼養，不施打抗生素及成長激素，新竹尖石鄉「原菇鄉噠噠丸」則為沛錦科技幫助部落搭建天然菇舍，目的是提升部落產能；「財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會」推出喜樂水餃協助身障者，但這些非營利組織會養鴨、種菇、包水餃，卻不懂銷售，銷量始終不如預期。

台灣教會公報社18日上午11點將於台南書房舉辦「聚珍饗宴」，現場烹煮供民眾品嚐，瑪喜樂基金會事業營運中心主任陳美秀、沛錦科技創辦人暨總經理宋智達皆受邀出席。公報社行銷經理林雯茜說，未來也將持續與各界合作，引進更多農產品，幫助有需要的非營利組織。

喜樂水餃共有高麗菜、韭菜、素食、泰式香辣、紫菜鮮肉及鮮蝦等6種口味，一包約25粒左右，僅需120元！（鮮蝦口味200元）；（山鳥）瀨馬告櫻桃燻茶鴨全鴨650元、半鴨350元；原菇鄉噠噠丸一包半斤130元，有意購買者可洽詢台灣教會公報社各門市。

(中時 )