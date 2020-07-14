大陸長江流域近日因降雨導致數十年來最嚴重的水患，許多古蹟文物贏得了時光卻敗給了洪水，據統計已有130餘處不可移動文物因洪災而受到損失，台灣雖不常見如此規模的洪災，但也少不了颱風水患，各場館為保護典藏品，均有一套防汛措施。

國立故宮博物院指出，以北院而言，正館後山屬於陽明山系，海拔高度47.18公尺，院區及正館陳列室背處山坡地前，其它三面皆無山坡地且地勢居高臨下，無淹水之虞，但因建築物老舊，為確保文物安全，降低屋頂積水增加漏水風險，也加強防水層修補、清掃屋頂落水孔等處理。南院園區內有兩座人工湖，也有提供滯洪功能，此外若遇颱風或豪雨警報發布，文物碼頭及機房會加裝擋水板，因應雨勢狀況，也會由應變中心指揮官衡量，評估進行文物裝箱、撤離或搬遷。

台北市立美術館也指出，館方皆定期檢查抽水馬達，收到相關氣象警示時，會在出入口堆沙包、關閉防水閘門，準備將水抽至下水道的抽水棒等，若台北市的下水道已癱瘓時，即會打開館舍建築物最底層的筏基層，向下排水。

台南市美術館在防颱應變機制上，除了會有輪值人員進館，也會有駐館機電、清潔人員立即做檢查及相關緊急處置。針對展覽中的展品，則會視狀況移置安全處。高雄市立美術館的典藏庫房，為高度密閉式空間，作品全部放置於有相當高度之櫃架上，且設有水位感知設備，若有水患將可即早防範處理。建物維護方面，汛期也會加強屋頂漏水管口清理，夜間派員加強巡邏，在發現有滲漏水問題時進行緊急處理。

(旺報 )