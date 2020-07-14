有線電視分組付費原訂2021年上路可能生變！NCC代理主委陳耀祥14日表示，分組付費決定搭配收視率分潤、以及頻道授權費爭議仲裁等兩項機制，加上2021年有線電視收視費預定8月開始相繼送審、作業時程來不及，原訂2021年實施分組付費的政策，恐怕會再延後。

另外，備受各界矚目的OTT專法「網際網路視聽服務管理法」，預定15日在NCC委員會議進行討論，陳耀祥指出，因需經過行政院審核，再送到立法院審議，年底之前實施的機率也不高。陳耀祥強調，「網際網路視聽服務管理法」將會是先進國家中，第一部OTT專法，各界都相當矚目。

NCC於2019年透過修改行政命令，推動有線電視分組付費，以打破多年來「一價吃到飽」的收視機制，一開始NCC規畫2020年實施，因配套措施來不及順延至2021年，今年以來因為頻道授權爭議案件不斷增加，NCC最新統計，截至目前申請調處的爭議案多達12件，甚至發生多起斷訊事件，為解決授權費爭議，NCC決定把頻道授權費仲裁機制納入分組付費配套措施。

加上立法院交通委員會日前要求NCC儘快提出「收視率分潤」機制，NCC因此決定將「收視費分潤」、及「頻道授權費仲裁」兩項機制納入分組付費配套措施，實施時間將從2021年再延後。

NCC主任秘書蕭祈宏強調，近兩年來，各大有線電視系統台送審的收視費，已經陸續將分組付費的精神設計在收視費裡，將有利於未來分組付費全面推動。

中嘉資深副總經理趙培培14日出席NCC與公平會主辦的論壇時建議，以分潤包底(既有商業協商分潤)搭配收視率分潤，作為未來頻道分潤機制依據。

至於未來收視率是否沿用既有AC尼爾森公司的收視率調查報告?陳耀祥認為，各界對於AC尼爾森公司的收視率調查報告未能反應實際收視狀況多所批評，NCC正評估是否委託第三公正機構進行國內有線電視收視率調查中。

至於業界出現「萬年頻道表」的批評聲浪，NCC認為，是否比照MOD推動三位數頻道表?將諮詢各界意見。

(工商 )