明（15日）起至7月31日止，日前有至超商預購首波三倍券的民眾，可以開始領取了，因應三倍劵政令，7月15日之三倍劵紙本，由物流專車於早上、下午加開班次運送，隨行配有警力，並針對所有紙本劵進行保險加保，且4大超商一律早上9點至晚上10點開放領取，不得提早。

據經濟部統計，預購量最多的為7-11，其次是全家，應與門市遍佈量成正比。超商業者表示，經過口罩實名制2.0、3.0預購後，對門市機台串連至政府系統已很有經驗，領取首日相信很順利，至於會不會發生像7月1日預購首日的一度當機狀況？業者表示，可避開尖峰時段，例如9點至10點、中午休息時段、下班時段等，且可領取時間達半個月，也不一定要首日領取，並對於機台系統的效率有信心，可說「老神在在」。

不過，在首波預購加碼優惠後，領取日前7-11與全家也不落人後，爭相加碼再優惠，包括7-11推出「三倍券3000變4000」、「200、500面額2倍用」等口號，全家也打出可用會員APP手機刷條碼領券，消費送霜淇淋等，迎戰解封後的最大購物熱潮。

(中時 )