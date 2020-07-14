王浩宇臉書。

歌手梁文音和老公張念平結婚4年，驚爆兩人已離婚，據傳男方坦言背叛梁文音。對此，桃園市議員王浩宇指出，過去梁文音不挺同婚，結果自己的婚姻卻只維持短短幾年，不過王浩宇也遭網友笑說戰場開太多。

但王浩宇不顧網友砲聲隆隆，仍在臉書上繼續發文表示，「當初，是誰先管別人婚姻的？」並指出離婚當然是梁文音自己的權利，相信大家都會尊重，甚至還會同情。但是否應該思考一下當初「管別人的婚姻」、「要同志被恢復」的主張是否合理呢？

(中時電子報)