中華電信14日宣布，與經濟部工業局聯手打造「5G創新實證場域」，並已於六月底在數位創新基地(digiBlock)完成全台第一座數位科技實證場域。

透過中華電信5G企業專網，協助國內數位內容及AR/VR領域業者及早進入5G產品試煉、服務實證與體驗，以縮短5G創新內容研發時程，創造5G全新體驗與加值服務。

經濟部工業局為推動國內數位內容產業發展，已召集國內相關產業協會，包含中華電信、資策會、TAVAR、台灣遊戲產業振興會、電電公會「5G產業創新發展聯盟」，讓更多數位內容新創業者可以運用5G實證網路落實開發的成果，進而創造更多數位內容的新應用。

中華電信表示，這次與工業局攜手響應「5G+ 產業生態鏈推動計畫」、與資策會共同投入5G創新應用。中華電信以5G NSA架構提供Sub-6GHz專網服務，同時藉由MEC邊緣運算，使應用服務在地化，提升數位內容傳輸速度與即時內容體驗。

中華電信在本實證場域亦提供專業的諮詢服務，替新創業者打造入網測試規劃與輔導機制，期望透過與創新產業合作，加速推動數位內容產業發展，為國內電信與數位內容跨業合作帶來豐碩成果。

中華電信強調，希望透過此次與工業局合作，在台灣各地打造更多的5G創新實證場域，將來讓更多數位創新者可藉由場域的5G專網，打造更多創新且可立刻導入市場的5G應用，引領台灣進入5G新世代。

(工商 )