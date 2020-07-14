美國勞工部14日公布，隨著經濟重啟，6月消費者物價指數（CPI）月升0.6％，優於《路透》調查預期的0.5％，在連降3個月後止跌回升，創2012年8月以來最大升幅，年率方面升幅也是0.6％。排除能源與食品不計的核心CPI月升0.2％，優於調查預估的0.1％，年升幅1.2％。

(工商 )