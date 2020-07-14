科學期刊「自然-通訊」（Nature Communications）近期發布的一項研究指出，法國醫生報告一起，他們認為這是第一例經證實的胎兒在產婦子宮確診新冠肺炎（COVID-19）的病例。新生男嬰在出生後幾天內出現腦部發炎，這是病毒在出生前穿過胎盤並形成感染後帶來的症狀，所幸他出生後恢復情況良好。

根據《衛報》報導，這項病例研究被發布在「自然-通訊」期刊，一些患有新冠肺炎的嬰兒出生後，醫生推測他們在子宮內就已感染了病毒。到目前為止，他們還無法排除這些嬰兒在分娩過程中或分娩後不久被感染的可能性。

這位23歲的母親在懷孕3個月後期感染新冠病毒，並於3月24日因發燒和嚴重咳嗽的症狀住院，她到院後不久就被檢測出新冠肺炎陽性。她入院3天後，監測發現嬰兒有窘迫疼痛跡象，醫生在產婦全身麻醉的情況下為其緊急剖腹產。由於嬰兒受到全身麻醉的影響，立即被隔離在新生兒重症監護室，並進行了插管治療。

醫療人員對嬰兒的血液和從肺部提取的液體進行檢測，發現嬰兒感染了新冠肺炎，但排除了其他病毒、細菌和真菌感染。更廣泛的測試顯示，病毒已經從母親的血液中擴散到胎盤，在那裡複製並引起發炎，再傳到嬰兒身上。

巴黎Antoine Béclère醫院兒科與新生兒重症護理醫學主任丹尼爾˙德盧卡（DanieleDe Luca）表示，之前無法證明胎兒在子宮染疫，是因為需要大量樣本，「你需要產婦的血液、新生兒的血液、臍帶血、胎盤、羊水」，然而在緊急狀況下其實很難取得所有樣本。「已經有一些疑似病例，但仍有不確定之處，因為沒有人有機會對這些進行全部的檢測、檢查胎盤的病理狀況。」

而胎盤中的病毒含量最高，是因為胎盤中富含與肺部相同的受體，而病毒正是利用這些受體來入侵人體細胞。雖然嬰兒起初看起來很健康，但在第3天，他開始變得煩躁不安、不好餵養，甚至出現了肌肉痙攣，使他的頭、頸部和背部都向後拱起，這是一些腦膜發炎病例中出現的神經系統症狀。隨後，核磁共振掃描發現了膠質增生的跡象，這是神經系統損傷的副作用，會導致大腦出現疤痕。

這名男嬰出生時，臨床上沒有關於如何治療新冠肺炎嬰兒的指導意見，醫生曾考慮給男嬰服用抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir），但由於男嬰在沒有幫助之下逐漸康復，所以沒有給他服用特殊藥物。德盧卡說，最近的後續掃描結果「幾乎正常」。

德盧卡補充「孕婦可以放心」，「如果妳發生這樣的事情，是可以控制的。在大多數情況下不會對寶寶造成傷害。我們可以做很多事情，但我們不能說這是永遠不會發生的。」當被問及孕婦是否應該特別注意社交距離和洗手，以降低感染風險時，德盧卡表示「這是非常普遍且重要的常識，無論妳是否懷孕都很重要」。

倫敦國王學院產科教授安德魯˙申南（Andrew Shennan）說，母親將新冠肺炎傳染給嬰兒的情況很少，「在英國244名感染母親的活產嬰兒中，95%沒有病毒的跡象，結果與未感染的嬰兒相似，女性可以放心，懷孕對她們或她們的嬰兒來說，新冠肺炎並不是一個重要的風險因素。」

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(中時電子報)