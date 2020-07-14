已故日職名監督、「ID野球」提倡者野村克也曾經說過，如果長嶋茂雄與王貞治像陽光下盛開的向日葵，那他就是月夜裡默默綻放的月見草。而這次中信兄弟在上半季封王，隊上也有3位看似不起眼的打者，發揮了意想不到的作用。

黃衫軍贏得上半季冠軍，是投手、打擊相互配合的結果，打擊這一環確實把「強攻」詮釋的很到位。也因此，球迷們可能都把焦點集中在張志豪、詹子賢、林智勝、周思齊等強打者身上。若與這些耀眼的球星隊友相比，許基宏、江坤宇、蘇緯達確實就像「月見草」般不太起眼。

蘇緯達堪稱「最佳第十人」，代打功力一流。（資料照／陳怡誠攝）

即使如此，三人卻默默貢獻了一己之力，上半季已合力敲出23轟、110打點，在中心打者群之外，為球隊提供了充足的火力支援。去年3人合計才6轟、29打點，6轟都由蘇緯達包辦。

「小可愛」江坤宇是上半季中信兄弟最大驚奇之一。（資料照／陳麒全攝）

其中江坤宇以20歲之齡擠下老牌的王勝偉，站穩先發游擊手的位置，與拿下7勝0敗的投手黃恩賜並列兩大驚奇！他有機會角逐「新人王」，但碰到去年刻意保住新人資格的獅隊林安可，恐怕比較困難。

許基宏原本是備受期待的重炮，但去年0轟、前年1轟，這2年合計才出賽37場。不過今年他用棒子證明自己的存在，已有11轟，也從代打重返先發陣容。

至於蘇緯達堪稱「最佳第十人」，把代打的功能發揮到極致，往往有石破天驚的一擊，令人印象深刻。雖較少先發，40打點卻在隊上排名第3，累計已8轟，兩項都創生涯新高。

(中時 )