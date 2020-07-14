針對民進黨政府提名考試丶監察兩院院長丶副院長及委員，以及立法院在審議過程中爆發的暴力衝突事件，新黨發出聲明表達以下的看法：

一丶新黨反對修憲廢除五權憲法，並強調五權之間應充分的分工合作，有機整合，以促進政府績效，落實善治。新黨認為，獨立的考試權與監察權不但應監督行政權有效運作，保障文官體系良好運行，而且還要能適時的汰除不肖的官員，以整飭官箴，粛清政風，選賢與能，為國舉才！

二丶新黨強烈反對民進黨政府企圖破壞公平公正的文官考選制度，援引私人，大開方便之門的違憲措施。近期，行政院人事行政總處提出的「聘約人員人事條例」草案，指出約聘人員任滿三年，無需通過正規的國家考試，即可擔任有職稱職等的政府職務。這無疑是為特定人士開通任官的渠道，也就是繞過正常的考選制度，利用私人裙帶關係，形成朋黨之治！這是古代皇親貴族專政的復辟，也正是民進黨政府一心一意廢除考試院的初衷。但民進黨卻依然「一面喊廢一面提名」，也就是想利用考試院存在的最後機會吃乾抹盡丶全盤捧去，然後再全盤割捨，宣告終結！這種言行不一丶神形分離的異化作風，實在令人不恥。

三丶新黨反對民進黨政府提名德行不修丶形象爭議的黨派型人物，擔任監委。這樣的作法，不但將危害柏台清譽，而且進一步威脅廉正與法治，反將成為陷害忠良丶破壞吏治的東廠！民進黨政府二次執政以來，前有黨產會，後有促轉會，雖號稱獨立機關，卻故意任用諸多惡質的政治人物，將其降格而為不折不扣的東廠，實在是居心叵測。現在，竟然又想進一步鯨吞蠶食監察院，故意藉不當的提名，將其徹底污名化，並透過進一步的修憲將其一體廢除。這樣的陽謀和逆行，實應為所有具良知良能的國人所唾棄。

四丶新黨主張立法院所有在野黨派應善盡職，堅持理念，監督提名，制衡民進黨，並淘汰不適當的人選。「清廉制衡丶公義均富」，是新黨一向堅持的原則，而摘奸發伏丶清除不肖的提名人，更是在審議過程中制止民進黨政府「汚染五權，威行專政」的基本原則。新黨願意對所有堅持上述原則的立委表達敬意與支持，也呼籲全民共同守護民主，淘汰佞倖與不肖！

(中時 )