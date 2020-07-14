大陸1名男子因工作繁忙，無暇顧及年老在家的母親，因此他聘起了1位照服員來照顧母親，不料此名照服員某天假藉「阿姨好漂亮我幫你拍」，隨後拿取母親手機進而將錢轉給自己，男子氣炸立即告知人力公司並提出告訴，此照服員目前被限制只能待在自家等待法院傳喚。

此名男子工作過於忙碌，但又放心不下年邁的母親1人在家，因此他聘請1位照服員來照顧，然而他某天發現母親的帳戶裡，怎麼突然少了5萬元人民幣(台幣21萬元)，經紀錄查訊後發現，都是這位照服員所在家的時間發生的，立即找她問個清楚。

照服員經男子質問後，坦承自己的確自行操作母親的手機，將她戶頭裡的5萬元匯入自己私人戶頭，雖然照服員大力保證，自己一定會將轉走的5萬元全數歸還，但男子認為照服私自對自己年老母親動手腳，仍是報警將她依法處治。

警察調查指出，此名照服員是假藉要幫男子母親拍照，趁機引導男子母親做出搖頭或眨眼等動作，來破除智慧型手機的臉部辨識，還竟然擅自亂動男子家中的櫃子，搜出帳本、證件等相關個資進而註冊。

男子之後也通知人力公司，將照服員的偷竊惡行全數告知。事後此名照服員已被暫時限制只能在家生活，並等待法院之後的傳喚。

(中時電子報)