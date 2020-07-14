行政院長蘇貞昌么女蘇巧純擔任創意總監的「二三設計」，遭質疑拿下政府千萬元標案，雖然政院以時間序反駁遭抹黑，但看看綠營權貴的政治公關公司，同樣公家標案賺飽飽；總統府祕書長蘇嘉全外甥更是一人得道，全家吃到飽。當府院高層親人及親信竟然不約而同練就吃到流油的「國庫賺錢術」，能怪外界質疑國家資源已成綠色權貴的嘴上肥肉？

先看文化總會祕書長林錦昌、副祕書長李厚慶被質疑關係緊密的「幫推」、「投石」，兩家公司成立4年拿到34件、共8313萬元政府標案；再看綠營大將梁學渡的「集智館」，也被踢爆近5年已接了23件政府標案、1.7億元。蔡總統在2016年當選時曾公開宣示「親人絕對不會包政府任何工程」，但林、李、梁一票親信幕僚承攬這麼多政府標案，到底怎回事？

如今「二三設計」也被質疑在蘇揆上任前拿下千萬政府標案；政院以「標案審查在前，蘇揆上任在後」，反控藍營惡意抹黑。但政院未回答的是，當時全國上下，誰人不知蘇貞昌即將接任閣揆？官員不知蘇巧純是準閣揆的女兒？

吃相更難看的綠營權貴還有蘇嘉全的外甥張仲傑，搭噴射機當上唐榮鋼鐵總經理，卻帶著老婆、兩個兒子「全家獨吃」唐榮利益，經濟部調查屬實後，卻僅以「密件」要求改進，毫無究責、遑論法辦。直到「密件」被踢爆，政院兀自囂囂置辯「絕無包庇」；一如綠色權貴公司被拆穿狂拿政府標案後，千篇一律「依法投標，絕無不法」，你奈我何的嘴臉如出一轍。

民進黨過去最愛批判國民黨「黑金政治」、「國庫通黨庫」；但執政五年來，不知雨露均霑或不懂瓜田李下避嫌之理，以致府院巨頭近親或親信一再視公帑如肥水，狂吞猛吃標案。當高層縱容、甚至維護如此「國庫通私庫」、「綠金政治」行徑，其他綠營人士會不有樣學樣？民進黨還有臉標榜「勤政、清廉、愛鄉土」？真當老百姓是傻子？

(中時 )