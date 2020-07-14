週二美國股市開盤小幅走低，這是因為主要科技公司漲幅已大，但華爾街的銀行業者財報收益超乎預期，而且今晚公布的美國6月消費者物價指數 (CPI) 月增率和年增率同為0.6%，符合市場預期且高於前值，月增率創下一年來最大增幅。以下是美股開盤後不久的指數：

道瓊工業平均指數：26,024.54，下跌0.2％（61點）

標普500：3,146.49，下跌0.3％

那斯達克綜合指數：10,391.60，上漲0.1％

Facebook、亞馬遜、蘋果和Netflix的跌幅均超過0.5％。Alphabet和微軟週二分別下跌1.7％和1.2％。這些損失加劇了周一開始的Big Tech的大幅下跌，並抵銷了部分大盤的反彈。

摩根大通（JPMorgan Chase）在盤前交易中上漲超過1％，此前該銀行公佈的收益和收入均超出了分析師的預期。在第二季度市場動盪不定的情況下，該行取得了強勁的業績，部分原因是交易收入增長了79％。

強勁的交易收入，也幫助花旗集團抵消了該公司消費銀行業務的放緩。該銀行公佈的第二季度業績超出了分析師的預期。

富國銀行（Wells Fargo）在盤前交易中下跌超過4％，此前該公司宣布該季度虧損24億美元，這是自金融危機以來的首次季度虧損。該銀行還將股息從每股51美分降至10美分。 據Refinitiv稱，儘管第二季度公司利潤預計將下降44％，但金融部門的利潤將下降52％以上。

Aviva Investors美國股票負責人蘇珊·施密特（Susan Schmidt）告訴CNBC：「在這樣的時期，對銀行在財報季節初期進行報告的影響如此之大，我們真的是指望銀行管理團隊的看法。銀行是我們美國經濟的基礎。他們在那裡為小企業提供貸款，並管理零售消費者的存款。」

(中時電子報)