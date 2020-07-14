氣象局表示，明(15)日熱帶性低氣壓更接近南部至恆春半島一帶，中心有機會掠過南部陸地、近海甚至登陸可能，預計南部及台東地區一整天都是雲量偏多並整天斷斷續續有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，並有局部大雨之機率。

氣象局預報員李孟軒表示，熱帶性低氣壓預計今夜到明天上午和台灣最為接近，南部及東南部地區會有斷斷續續的降雨及雷雨，但環境風場不利結構維持發展，目前有減弱趨勢，但還是可能以熱帶性低氣壓強度登陸，不排除中心有進入台灣陸地的可能。

李孟軒指出，明天環境整體偏西南風加上熱帶性低氣壓帶來之水氣增多，中部上午亦有機會出現局部短暫陣雨，但整體降雨以南部及東南部為主，中部以北及東北部地區仍為多雲到晴為主，不過中部以北的近山區平地、大台北盆地及宜花地區的內陸或縱谷區仍可能出現局部36度以上之高溫，午後雷陣雨的分布狀況仍以各地山區以及北部、東北部地區之近山區平地為主，並偶有局部較大雨勢之機率。

李孟軒說，隨然接下來幾天南部及東南部水氣增多，高溫警示燈號也僅限於中部以北及東半部，太平洋高壓預計到了周末會再度增強，屆時環境缺少水氣，全台又會再次進入高溫炎熱的天氣型態。

(中時 )