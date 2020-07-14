中國火星探測著陸細節

由大陸空間技術研究院研製的火星探測器「天問一號」已經運抵海南文昌發射場，正在開展相關準備工作，這是中國大陸首次獨立進行的火星探測任務。

據《北京日報》報導，大陸的中國空間技術研究院隸屬於中國航太科技集團有限公司，成立於1968年2月20日，首任院長是著名科學家錢學森。經過50年的發展，目前是大陸主要的太空技術及其產品研製基地，也是大陸實力最強的航太企業。

報導說，自1970年4月24日成功發射第一顆人造地球衛星以來，空間技術研究院研製和發射了200餘顆航天器，目前尚有百餘顆航天器在軌道行，已經形成了載人航太、月球與深空探測、北斗衛星導航系統、對地觀測、通信廣播、空間科學與技術試驗六大系列航天器，實現了大、中、小、微型航天器的系列化、平台化發展。其東方紅一號衛星、神舟五號載人飛船、嫦娥一號衛星等被列為大陸航太發展的3大里程碑。

在今年4月24日舉行的2020年「中國航太日」啟動儀式上，正式公佈首次火星探測任務名稱與任務標識，大陸行星探測任務被命名為「天問（Tianwen）系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」。

目前全球曾成功進行火星探測任務的國家包括美國、前蘇聯、俄羅斯、歐盟、日本，中國大陸曾與俄羅斯、歐盟合作一項名為「螢火1號」的火星探測器，將安裝於福布斯土壤號裡面前往火星，但螢火1號的運載火箭於2011年11月發射後，螢火1號未能成功變軌，2012年1月墜毀於太平洋，任務失敗。

(中時電子報)