巨大（9921）集團近期股價異常飆漲，14日最高飆到333元的歷史新高！由於股價飆漲太快，罕見被列為警示股，巨大晚間公布6月合併營收75.72億元，自結稅前淨利7.77億元、稅後淨利5.55億元，年增均達55％，EPS高達1.48元！6月無論營收或稅後淨利、均締造單月歷史新高，單月獲利直逼第一季的1.68元！

巨大集團同時公布最近4季（108年第二季至109年第一季），累計合併營收620.78億元，稅後淨利33.20億元，EPS8.86元。

巨大今年6月合併營收、第二季合併營收、上半年合併營收，均同時創下歷史新高紀錄！巨大上半年合併營收高達330.10億元，年增率達7.6％。

隨著歐、美國家在後疫情時代、紛紛大力補貼與鼓勵民眾購買自行車當代步工具，帶動自行車與電動自行車持續熱銷。亞系外資在最新出爐的報告中，將巨大目標價由230元一舉調高至340元，重申「買進」評等，帶動巨大近期股價飛上天！

巨大集團在3月下旬、全球遭逢股災時，股價最低被打到114元，但14日盤中最高站上333元的歷史新高價，短短不到4個月、股價翻漲了近2倍！正因巨大近期股價飆漲太快，連續4個月股價收紅，被列為警示股，今日盤中股價最後由紅翻黑，從333元最高點、收盤跌至314.50元，跌幅逾1.1％，成交量3,700多張。

(工商 )