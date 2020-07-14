新加坡與馬來西亞已同意實行互惠綠色通道和週期性通勤安排，計畫在8月10日落實。

聯合早報報導指出，互惠綠色通道將為兩國之間必要的公務和商務旅遊提供便利。出入境者須遵守一套兩國都同意的公共衛生和預防2019冠病措施，包括接受檢測，同時向有關當局提交在該國的行程，並遵守行程。

週期性通勤安排（Periodic Commuting Arrangement，簡稱PCA）則有助在兩國工作或做生意、且持長期移民證件的兩國公民定期回國。證件持有者在工作國待上至少三個月後，便可短暫回國，之後也獲允回返工作國。他們也必須遵守防疫措施。

新加坡外交部今天發文告宣佈這項消息，表示新馬兩國的官員正在展開工作，以便在8月10日落實計畫。新馬兩國也同意發展其他計畫，方便每日來回兩地工作的公民出入境，與此同時兼顧兩國所需的衛生條例。這將有助於兩國逐步重啟跨境人流與經濟合作。

(中時 )