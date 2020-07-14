咳嗽難醫好，肝膽腸胃科醫師張振榕就透露，遇過一名中年男子，本身是老菸槍，又常常乾咳，看了醫師、拿了藥卻都沒有效果，之後甚至莫名染上肺炎住院，沒想到，後來因為咳嗽加劇、吞嚥困難，給醫師照了胃鏡後竟然是「後期的食道癌」，腫瘤甚至吃穿了食道跟氣管。

張振榕在節目《醫師好辣》上分享，咳嗽難醫，通常有經驗的醫師會先朝胃食道逆流、鼻涕倒流以及小兒科氣喘等方向檢查，但偶爾也會踢到鐵板。他指出，一名58歲老菸槍，過去因為乾咳被診斷是慢性阻塞性肺病，但吃了藥都沒效，之後又因為胃食道逆流、胸悶等狀況轉診腸胃科，服藥後還是沒有好轉。

張振榕表示，男子後來還染上肺炎，而且連醫師都找不出原因，出院後，咳嗽症狀加劇，就連進食都出現困難，男子仔細回想更發現近期狂瘦8公斤，因此決定再次找腸胃科醫師。

男子檢查發現是食道癌。（摘自YT《醫師好辣》）

張振容表示，一問之下發現對方過去曾經拒絕醫師照胃鏡，因此可能遺漏了食道這部分的變化，果然照了胃鏡後發現，男子已經是後期食道癌，且腫瘤還吃出了食道，又再吃穿氣管，因此男子只要進食，食物就會跑到肺部，引發肺炎。

最後，男子要進行電療及化療，甚至要在食道放支架將破洞擋住，以免食物跑到肺部。張振容也強調，男子的乾咳實際上跟抽菸沒什麼關係。

(中時電子報)