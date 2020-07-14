搶救經濟 韓國政府砸1,300億美元推新政 23:082020/07/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國政府14日宣布將推出逾1,300億美元的「新政」五年經濟刺激計畫，藉此提振受疫情衝擊的經濟並加速數位經濟轉型。按此計劃，政府將投入160兆韓元（約1,329億美元）挹注人工智慧、5G網路與電動車等新興產業，預計在2025年前創造190萬工作機會。 (工商 ) #韓國政府 #新政 #搶救經濟 #經濟刺激計畫 #提振 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 財經 iPhone賣不好 蘋果還得賠三星這筆錢 - 財經 美元續貶 金價站穩1800美元 美國將發布「恐怖數據」 - 財經 股民哀嚎！生技股慘劇上演 中天、合一開盤續跌停 - 財經 超商最殺！小七祭三倍券五大回饋 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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