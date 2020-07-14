韓國政府14日宣布將推出逾1,300億美元的「新政」五年經濟刺激計畫，藉此提振受疫情衝擊的經濟並加速數位經濟轉型。按此計劃，政府將投入160兆韓元（約1,329億美元）挹注人工智慧、5G網路與電動車等新興產業，預計在2025年前創造190萬工作機會。

(工商 )