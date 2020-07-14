歐盟統計局最新數據顯示，歐元區5月工業生產較4月暴增12.4％，單月漲幅改寫1991年有此數據以來的歷史新高，原因在於歐元區各國政府持續鬆綁防疫措施，因而帶動經濟活動復甦。但5月工業生產反彈幅度仍不足以彌補3、4月的跌幅。

(工商 )